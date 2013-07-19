С 23 апреля открываются маршруты летних автобусов

Автобусы №№ 469А, 475А закроют.

С 23 апреля открываются, а также усиливаются летние маршруты. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

С завтрашнего дня начнет курсировать автобус №406 из Кронштадта в садоводство "Красногорские Покосы", а также №555 от улицы Жени Егоровой до 45 км автодороги "СПб-Парголово-Огоньки". Автобусы будут ходить с пятницу по воскресенье.

Кромя того, запустят дополнительные автобусы на маршруты №№469,475,488. "Зимние" автобусы №№ 469А, 475А прекращают свою работу.

Автобус № 13А будет останавливаться на улице Пилотов, 61.

Ранее стало известно о том, что в Петербурге уберут 238 маршрутов общественного транспорта с июля 2022 года.

Фото: Piter.TV