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С 23 апреля открываются маршруты летних автобусов
Сегодня, 16:15
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nadezhda_sib

С 23 апреля открываются маршруты летних автобусов

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Автобусы №№ 469А, 475А закроют.

С 23 апреля открываются, а также усиливаются летние маршруты. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

С завтрашнего дня начнет курсировать автобус №406 из Кронштадта в садоводство "Красногорские Покосы", а также №555 от улицы Жени Егоровой до 45 км автодороги "СПб-Парголово-Огоньки". Автобусы будут ходить с пятницу по воскресенье. 

Кромя того, запустят дополнительные автобусы на маршруты №№469,475,488. "Зимние" автобусы №№ 469А, 475А прекращают свою работу. 

Автобус № 13А будет останавливаться на улице Пилотов, 61. 

Ранее стало известно о том, что в Петербурге уберут 238 маршрутов общественного транспорта с июля 2022 года. 

Фото: Piter.TV

Теги: летние автобусы, общественный транспорт, транспорт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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