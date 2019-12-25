С 22 ноября начнут перекрывать улицы в двух районах Петербурга из-за дорожных работ

В Петербурге вводят длительные ограничения движения в Калининском и Курортном районах.

В Петербурге с 22 ноября начнут действовать новые ограничения движения в Калининском и Курортном районах, связанные с проведением дорожных работ и перекрытием нескольких участков улиц на длительный срок.

Государственная административно-техническая инспекция сообщила о введении ограничений движения транспорта, которые вступят в силу 22 ноября. Изменения затронут сразу два района города и продлятся от нескольких дней до нескольких месяцев. В Калининском районе с 22 ноября 2025 года по 10 февраля 2026 года закрывается движение по Чичуринскому переулку на участке от Полюстровского проспекта до Лабораторной улицы. На тот же период вводится ограничение движения по Полюстровскому проспекту от Чугунной улицы до площади Калинина, включая пересечение с Чичуринским переулком. Для объезда предлагаются маршруты через Полюстровский проспект, Замшину улицу, улицу Васенко, Лабораторную улицу и площадь Калинина.

В Курортном районе ограничения будут действовать с 22 по 28 ноября. Движение транспорта временно ограничат на переулке Свободы в Сестрорецке на участке от Приморского шоссе до Крещенской улицы. Объезд возможен через площадь Свободы, улицу Володарского, Базарный переулок и Крещенскую улицу.

