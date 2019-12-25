С 22 августа ограничивается движение транспорта по Лермонтовскому проспекту

Водителей попросили не забывать о скоростном режиме и дистанции между машинами.

В Адмиралтейском районе ведутся работы по размещению временного ограждения. В связи с этим с 22 августа ограничат проезд по Лермонтовскому проспекту. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Речь идет об участке от 12-й Красноармейской улицы до 11-й Красноармейской улицы. Ограничения снимут 31 августа.

Водителей попросили не забывать о скоростном режиме и дистанции между машинами. Необходимо обращать внимание на все временные знаки.

Автомобилистам рекомендуют планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством работ.

Напомним, что движение транспорта по Петровской набережной будет ограничено с 19 августа.

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