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С 21 февраля петербуржцы смогут получить QR-коды по тесту на антитела
Сегодня, 18:57
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

С 21 февраля петербуржцы смогут получить QR-коды по тесту на антитела

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На сегодняшний день комздрав ждет разъяснений от Минцифры о процедуре получения сертификатов, а именно, как она будет организована. 

В Петербурге горожане смогут получить QR-код без вакцинации и обращения к врачу в случае болезни. При наличии положительного теста на антитела также можно получить сертификат. Об этом в четверг, 10 февраля, рассказал председатель комздрава Дмитрий Лисовец. 

По словам Лисовца, 4 февраля этого года в приказ Минздрава о выдаче справок переболевшим были внесены изменения. Так с 21 февраля 2022 года вступает в силу пункт, который позволит гражданам, имеющим положительный тест на ковид, получать QR-код, при условии, что они провели исследование на антитела.

На сегодняшний день комздрав ждет разъяснений от Минцифры о процедуре получения сертификатов, а именно, как она будет организована. 

Напомним, что сейчас нельзя посещать заведения общепита, непродовольственные магазины, фитнес-центры и учреждения культуры в городе.

Ранее мы сообщали, что Голикова объяснила порядок выдачи ковид-сертификатов по антителам.

Фото: pixabay.com
 

Теги: комздрав, лисовец, сертификаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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