С 20 мая в Финском заливе запрещается ловить судака и леща

Нарушителям грозит штраф более 3 тысяч рублей за одну рыбу.

С 20 мая в акватории Финского залива запрещается ловить рыбу. Причиной тому является наступивший нерест водных обитателей. Как сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по городу и Ленобласти, нарушителям грозит штраф 3305 рублей за одну рыбу.

Вылов судака и леща в Финском заливе запрещается на период с 20 мая по 30 июня. С 20 мая по 15 июня нельзя ловить рыбу любых видов в бухтах Выборгского залива: Селезневская, Подберезовая, Малая Пихтовая.

Более подробную информацию можно найти на официальном сайте Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству в разделе "Правила рыболовства".

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