Во вторник по Петербургу ударит гром с грозой

Днем 21 мая воздух прогреется до плюс 24-26 градусов.

Во вторник, 21 мая, петербуржцам стоит запастись зонтиками. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Днем ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдет кратковременный дождь, в некоторых районах Петербурга возможен гром с грозой.

Ветер будет дуть с юга со скоростью 3-8 м/с. Столбик термометра в этот день поднимется до плюс 24-26 градусов.

Спасатели просят автомобилистов быть предельно осторожными. При таких погодных условиях высок риск возникновения ДТП.

Ранее мы писали, что летняя погода "задержится" в Петербурге до среды.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербург Live