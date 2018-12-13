Во вторник по Петербургу ударит гром с грозой

Во вторник, 21 мая, петербуржцам стоит запастись зонтиками. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
Днем ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдет кратковременный дождь, в некоторых районах Петербурга возможен гром с грозой.
Ветер будет дуть с юга со скоростью 3-8 м/с. Столбик термометра в этот день поднимется до плюс 24-26 градусов.
Спасатели просят автомобилистов быть предельно осторожными. При таких погодных условиях высок риск возникновения ДТП.
Ранее мы писали, что летняя погода "задержится" в Петербурге до среды.
Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербург Live
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