С 2026 года подтвердить онлайн-сделку с жильем можно будет биометрией

Владимир Кошелев рассказал о нововведениях в сфере недвижимости.

Граждане России смогут с 1 июля 2026 года подтверждать дистанционную сделку купли-продажи недвижимости с помощью своих биометрических данных. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ, руководитель экспертного совета при нижней палате парламента Владимир Кошелев. Законодатель отметил, что в настоящее время подобные соглашения могут проводиться либо лично, либо с помощью электронных сервисов. С текущего года перевод денежных средств производится только безналичным путем.

Подписать договор купли-продажи можно как лично, так и удаленно с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). С 1 июля 2026 года станет возможным проводить дистанционные сделки с использованием биометрических данных для идентификации: отпечаток пальца, лицо, радужная оболочка глаза. Владимир Кошелев, депутат ГД РФ

Эксперт уточнил, что данная идентификация личности не станет заменой УКЭП. Парламентарий добавил, что возможность подтвердить сделку с помощью биометрии позволит усилить безопасность и снизить количество случаев мошенничества в стране, так как данные уникальны для каждого человека и со временем не меняются. Таким образом органы власти намерены исключить ошибки идентификации и подделку документов. Государственная система будет хранить не фотографию или отпечаток пальца пользователя, а специальный цифровой код. Его можно получить в результате криптографического преобразования сведений.

Даже в случае утечки базы данных злоумышленники не смогут восстановить по этому коду исходное изображение вашего лица. Более того, человек может в любой момент через портал "Госуслуги" отозвать свое согласие на обработку биометрических данных или запретить их использование в определенных сервисах. Владимир Кошелев, депутат ГД РФ

Ранее в России вступили в законную силу поправки, ужесточающие административную и уголовную ответственность за хищение и незаконное использование биометрических данных другого человека.

