Россияне имеют право на перерасчет за некачественную воду

Владимир Кошелев рассказал о порядке действий для снижения суммы в квитанциях за услугу.

При недостаточной температуре горячей воды россияне могут потребовать оформить перерасчет после обращения в управляющую компанию своего дома. Соответствующее заЯвление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ, руководитель экспертного совета при нижней палате парламента Владимир Кошелев. Законодатель отметил, что часто получает жалобы от потребителей, связанные с недостаточной температурой горячей воды в их квартирах.

Централизованное горячее водоснабжение - одна из самых дорогих коммунальных услуг, поэтому низкая температура воды из "горячего" крана - это и некомфортно, и накладно. Температура подаваемой в жилые дома воды регламентируется нормами СанПиНа и в точке подачи должна быть на уровне 65-70 градусов. Владимир Кошелев, депутат ГД РФ

В помещениях с установленными счетчиками стоимость горячей воды рассчитывается исходя из ее объема. В результате при низкой температуре горячей воды расход значительно увеличивается. Это отражается на показаниях счетчика и, соответственно, на сумме в квитанции. Если в УК поступает жалоба, то специалисты должны посетить жилое помещение, измерить температуру воды и составить акт. Если факт низкой температуры воды подтвердится, то будет произведен перерасчет согласно закрепленным пропорциям. В том случае, если температура будет ниже нормативных показателей, но выше 40 градусов по Цельсию, то плата снижается на один процент за каждые три градуса от показателя нормы. Если температура ниже 40 градусов, то расчет стоимости услуг горячего водоснабжения выполняется как за холодную воду. Парламентарий добавил, что если УК будет бездействовать, то гражданин через официальный сайт или лично может обратиться в государственную жилищную инспекцию с жалобой на совершение коммунальщиками нарушения правил содержания и ремонта жилых домов (по статье 7.22 КоАП РФ). Кроме этого потребители могут заявить на проблему в Роспотребнадзор или в судебную инстанцию ради проведения независимой экспертизы.

