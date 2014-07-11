С 2024 года в Московской области вырастут зарплаты бюджетников

Регион намерен повысить оплату и представителям других отраслей

С 1 января 2024 года зарплаты сотрудников бюджетной сферы в Подмосковье ждёт рост. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв в эфире телеканала "Россия-24", передаёт телеканал "360".

Все дорожает − это факт. И курс другой, и стоимость денег в банках другая. Мы понимаем, что нужна поддержка тех, кто работает в различных отраслях. Это и учитель, и врач, и тренер, и работник искусств, и муниципальный служащий, и госслужба. Поэтому с 1 января 2024 года мы поднимаем зарплаты на 6,5–8%. Андрей Воробьёв, губернатор Московской области

Руководитель добавил, что регион намерен повысить оплату и представителям других отраслей, например, например, водителям и социальным работникам.

Ранее мы сообщили о том, что Московская область развивает восточное направление экспорта в условиях санкций.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области