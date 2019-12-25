Московская область развивает восточное направление экспорта в условиях санкций

Сейчас значительно выросли поставки региона в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Московская область оказалась в тройке российских регионов-победители премии "Экспортер года". На данный момент продукцию в другие страны поставляет 6 тыс. предприятий Подмосковья. С вязи с санкциями, основным рынком сбыта становится восточное направление. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв в эфире телеканала "Россия 24", передаёт телеканал "360".

Руководитель отметил, что в регионе функционируют три сухих порта: оттуда и происходит экспорт различных товаров, в том числе, продуктов питания, химических компонентов. Сейчас значительно выросли поставки региона в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

В этом году, думаю, мы заметно увеличим экспорт товаров. И это здорово, потому что позволяет расти малым, средним компаниям. То есть они еще более конкурентноспособными делают продукты, не застаиваются и не засиживаются, пытаются оптимизировать и сделать продукты лучше. Андрей Воробьёв, губернатор Московской области

Ранее мы сообщили о том, что РЭО выступает за установку фандоматов для приёма вторсырья в метро и вузах.

Фото: пресс-служба губернатора Московской области