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РЭО выступает за установку фандоматов для приёма вторсырья в метро и вузах РЭО
Сегодня, 15:57
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РЭО выступает за установку фандоматов для приёма вторсырья в метро и вузах РЭО

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Так, аппараты уже появились в ряде школ Московской области.

Фандоматы по приему вторсырья возможно устанавливать не только в российских школах, но также в метро и вузах. С такой инициативой выступил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, передаёт телеканал "360".

Руководитель также отметил, что не видит возможности устанавливать фандоматы в больницах: в других местах большого скопления людей аппараты будут органично внедрены в общую инфраструктуру. Так, они уже появились в ряде школ Московской области. Такой подход, по мнению Буцаева, помогает школьникам проявить инициативу в области экологии.

Мы самых горячих поклонников наших экологических инициатив всегда находим среди молодежи. Школьники являются двигателями этих инициатив, поэтому в школах, на мой взгляд, очень целесообразно и правильно устанавливать и автоматические пункты приема тары.

Денис Буцаев, генеральный директор РЭО

Ранее мы сообщили о том, что российские полигоны ТКО планируют анализировать при помощи нейросети.

Фото: РЭО

Теги: новости россии, российский экологический оператор
Категории: Лента новостей, Новости России,

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