РЭО выступает за установку фандоматов для приёма вторсырья в метро и вузах РЭО

Так, аппараты уже появились в ряде школ Московской области.

Фандоматы по приему вторсырья возможно устанавливать не только в российских школах, но также в метро и вузах. С такой инициативой выступил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, передаёт телеканал "360".

Руководитель также отметил, что не видит возможности устанавливать фандоматы в больницах: в других местах большого скопления людей аппараты будут органично внедрены в общую инфраструктуру. Так, они уже появились в ряде школ Московской области. Такой подход, по мнению Буцаева, помогает школьникам проявить инициативу в области экологии.

Мы самых горячих поклонников наших экологических инициатив всегда находим среди молодежи. Школьники являются двигателями этих инициатив, поэтому в школах, на мой взгляд, очень целесообразно и правильно устанавливать и автоматические пункты приема тары. Денис Буцаев, генеральный директор РЭО

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Фото: РЭО