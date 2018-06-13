Российские полигоны ТКО планируют анализировать при помощи нейросети

В частности, дроны будут собирать информацию с полигонов.

Российский экологический оператор (РЭО) запускает проект по анализу действующих объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории РФ при помощи специально обученной нейросети. В частности, дроны будут собирать информацию с полигонов. Об этом сообщил телеканал "360".

Это будет нейросеть, которая анализирует фактические инструментальные данные с облетов. На основе искусственного интеллекта мы будем делать прогнозные модели относительно функционирования того или иного объекта, в том числе объекта захоронения отходов. Денис Буцаев, гендиректор РЭО

Также Буцаев уточнил, что работа над проектом будет завершена ко второму кварталу 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что РЭО поучаствует в создании завода для переработки упаковок для продуктов.

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