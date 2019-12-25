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РЭО поучаствует в создании завода для переработки упаковок для продуктов
Сегодня, 15:26
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РЭО поучаствует в создании завода для переработки упаковок для продуктов

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Денис Буцаев напомнил, что предприятие выпускает упаковку из мономатериала и стремится к полному переходу на перерабатываемые решения.

Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев ознакомился с производством компании "Данафлекс", которая специализируется на выпуске полимерной гибкой упаковки для пищевой промышленности. В планах находится проведение реформы расширенной ответственности производителей (РОП) и создание завода по утилизации отходов продукции предприятия. Об этом сообщил телеканал "360".

Руководитель напомнил, что предприятие выпускает упаковку из мономатериала и стремится к полному переходу на перерабатываемые решения.

Напомню, что в рамках обновленного механизма РОП мы предусмотрели полный перенос ответственности на производителей упаковки. Во время встречи с представителями „Данафлекс", мы обсудили возможность строительства завода по утилизации отходов выпускаемой упаковки. Кроме того, у предприятия имеется технологическая возможность выпуска перерабатываемой упаковки.

Денис Буцаев, генеральный директор РЭО

Ранее мы сообщили о том, что с 2024 года цифровая платформа РЭО по торговле вторсырьем станет платной.

Фото:  РЭО

Теги: новости россии, рэо
Категории: Лента новостей, Новости России,

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