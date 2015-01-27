С 1 января подорожает проезд в электричках Ленобласти

D Петербурге и Ленобласти поднимутся цены на проезд в электричках.

Стало известно, что в Петербурге и Ленобласти поднимутся цены на проезд в электричках. Об этом 27 декабря рассказали в пресс-службе АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания".

В Петербурге стоимость проезда в электричках варьируется в зависимости от категории.

В категории "Стандарт" проезд – 45 рублей за первые 20 километров вне зависимости от дальности поездки и 2 рубля 25 копеек за каждый последующий километр.

В категории "Комфорт" первые 20 километров будут стоить 46 рублей 20 копеек, а далее 2 рубля 31 копейку за километр.

В "Ласточке" проезд составит 53 рубля 60 копеек за первые 20 километров и 2 рубля 68 копеек за каждый последующий.

В поездах Ленинградской области аналогичная система.

В категории "Стандарт" – 41 рубль 16 копеек за первые 14 километров и 2 рубля 94 копейки за каждый последующий километр.

В категории "Комфорт" – 42 рубля 98 копеек за первые 14 километров и 3 рубля 7 копеек за каждый последующий.

В "Ласточке" будет стоить 46 рублей 90 копеек за первые 14 километров и 3 рубля 35 копеек за каждый последующий.

Напомним, что поезд Деда Мороза начнет путешествие по Октябрьской железной дороге 27 декабря. В Петербурге поезд сделает остановку на станции Новый Петергоф 6 и 7 января. На вокзалах, принимающих волшебный состав, будут проходить праздничные мероприятия с развлекательными программами. Отмечается, что посещение резиденции, включающее встречу с Дедом Морозом, чаепитие и подарки, возможно по заранее приобретенным билетам.

Фото: Piter.tv

