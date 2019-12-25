Поезд Деда Мороза прибудет в Петербург 6 января

Поезд Деда Мороза начнет путешествие по Октябрьской железной дороге 27 декабря.

Поезд Деда Мороза начнет путешествие по Октябрьской железной дороге 27 декабря. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Сказочный состав новогоднего волшебника прибудет 27 декабря на станцию Тверь. На Октябрьской железной дороге передвижная резиденция Деда Мороза пробудет до 8 января, за это время он посетит Великие Луки, Псков, Великий Новгород, Чудово, Петрозаводск, Мурманск, Выборг, Тихвин.

В Санкт-Петербурге поезд сделает остановку на станции Новый Петергоф 6 и 7 января.

На вокзалах, принимающих волшебный состав, будут проходить праздничные мероприятия с развлекательными программами. Отмечается, что посещение резиденции, включающее встречу с Дедом Морозом, чаепитие и подарки, возможно по заранее приобретенным билетам.

Подробную информацию и расписание поезда можно узнать на сайте.

Фото: пресс-служба ОЖД