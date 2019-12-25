С 1 сентября вводятся штрафы за продажу газосодержащих товаров детям

Норма дополнила КоАП России.

За нарушение запрета на продажу потенциально опасных газосодержащих товаров несовершеннолетним в России бизнесу теперь грозят штрафы. Данная мера вступает в законную силу с 1 сентября 2025 года. Для юридических лиц административная выплата составит от полутора миллиона рублей до двух миллионов рублей, для граждан - от 200 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для должностных лиц - от 500 тысяч рублей до 700 тысяч рублей. Законодательная норма внесена в статью 14.53 КоАП

В сопроводительных документах указано, что нововведение позволит обеспечить исполнение законодательного ограничения продажи несовершеннолетним гражданам потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих в себе сжиженные углеводородные газы. За правонарушением последуют меры административной ответственности. В пояснительной записке депутаты указали на распространение среди подростков в России сниффинга. Речь идет о таком явлении, при котором состояние токсического опьянения человеком достигается путем вдыхания углеводородных сжиженных газов, входящих в состав ряда товаров хозяйственно-бытового назначения. В частности, речь идет о веществах, используемых в баллончиках для заправки зажигалок или самих зажигалках.

Фото: pxhere.com