На это будет выделено 318 миллионов рублей.

В понедельник, 30 марта, стало известно о том, что в Петербурге все ученики начальных классов будут получать бесплатные обеды с 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга Алексей Корабельников заявил, что школьников необходимо нужно обеспечить горячим питанием до 2023 года. Поправка касается учеников 1-4-х классов.

Известно, что на соответствующую реформу потратят 318 миллионов рублей.

Ранее мы сообщали о том, что Путин поручил слаженно реализовывать меры по борьбе с COVID-19.

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