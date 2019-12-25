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Путин поручил слаженно реализовывать меры по борьбе с COVID-19
Сегодня, 17:08
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matveyvn

Путин поручил слаженно реализовывать меры по борьбе с COVID-19

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Президент призвал исполнять в регионах решения координационного совета при правительстве.

Президент России Владимир Путин поручил слаженно реализовывать меры по борьбе с COVID-19. Обращение к власти он сделал на совещании со своими полномочными представителями в округах РФ.

По мнению главы государства, часть мер напрямую затрагивает сферу ответственности региональных властей.

Прошу вас в субъектах Федерации обеспечить их реализацию на местах, - сказал Путин полпредам.

Президент призвал исполнять в регионах решения координационного совета при правительстве, а также рабочей группы Госсовета по противодействию COVID-19.

Ранее максимальное пособие по безработице подняли до 12,3 тысяч рублей.

Видео: YouTube / Правительство России

Теги: коронавирус, оперативный штаб, пандемия, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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