Президент России Владимир Путин поручил слаженно реализовывать меры по борьбе с COVID-19. Обращение к власти он сделал на совещании со своими полномочными представителями в округах РФ.
По мнению главы государства, часть мер напрямую затрагивает сферу ответственности региональных властей.
Прошу вас в субъектах Федерации обеспечить их реализацию на местах, - сказал Путин полпредам.
Президент призвал исполнять в регионах решения координационного совета при правительстве, а также рабочей группы Госсовета по противодействию COVID-19.
Ранее максимальное пособие по безработице подняли до 12,3 тысяч рублей.
Видео: YouTube / Правительство России
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