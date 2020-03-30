Минимальный размер выплаты - 1500 рублей.

Максимальное пособие по безработице подняли до 12,3 тысяч рублей. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.

Сейчас минимальный размер выплаты - 1500 рублей.

Привязать пособие к минимальному размеру оплаты труда приказал президент России Владимир Путин. Он сделал это во время своего обращения к населению из-за ситуации с коронавирусом. Также он поручил автоматически продлить льготы гражданам на шесть месяцев.

Ранее мы сообщали, что правительство поддержит пострадавшие от коронавируса отрасли экономики.