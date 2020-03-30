Правительство поддержит пострадавшие от коронавируса отрасли экономики

Поддержку получат транспортная, туристическая сферы, индустрия развлечений и общепит.

Правительство России поддержит пострадавшие от коронавируса отрасли экономики. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, поддержку получат транспортная, туристическая сферы, индустрия развлечений и общепит. Также Мишустин обязал Минпромторг и другие министерства отслеживать финансовое состояние системообразующих предприятий РФ.

По антикризисному плану на полгода перенесут платежи малого и среднего бизнеса по кредитам. Также из резервного фонда выделят 1,5 миллиарда рублей авиаперевозчикам.

В список отраслей, которым помогут власти, вошли и сфера допобразования, негосударственные образовательные учреждения. Поддержку окажут и сфере бытовых услуг - химчисткам, парикмахерским, мастерским и прочим бизнесам.

Ранее Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан.

Видео: YouTube / Правительство России