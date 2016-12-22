С 1 сентября ночные бары Петербурга будут работать по новым правилам

Депутат Четырбок раскрыл семь критериев для работы баров после полуночи.

С 1 сентября 2025 года в Санкт-Петербурге вступает в силу новый закон о работе заведений общественного питания, торгующих алкоголем в ночное время. Все владельцы таких заведений обязаны подать заявку для включения в специальный реестр. Заявление подается в электронной форме через сайт Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ). Подача заявления автоматически включает заведение в реестр, но последует проверка соответствия критериям.

Установлено семь обязательных критериев для работы в ночное время, включая минимальную площадь помещения не менее 50 квадратных метров. В расчет принимаются только зоны, предназначенные для приема пищи и организации досуга посетителей. Проверка соответствия будет проводиться сотрудниками комитета с выездом на место. Заведения, не соответствующие хотя бы одному критерию, будут исключены из реестра, но смогут работать с 10 до 22 часов.

Инструкция и перечень документов будут опубликованы в отдельном разделе на сайте КППИТ.

Фото: freepik (senivpetro)