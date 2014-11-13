Онищенко объяснил, почему невозможно перенести начало уроков в школах

Эксперт указал на сложность переноса времени уроков в виде ряда причин.

Перенос начала уроков в российских школах на девять часов утра невозможен с точки зрения учета рабочего дня родителей учеников. Соответствующее заявление российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования сделал в комментарии для журналистов информационного агентства "РИА Новости". Специалист указал, что полчаса никак не отразятся на продуктивности детей. Ранее депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким в среду объявили, что внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, которым предлагается перенести начало уроков в школах на девять часов утра и закрепить пятидневную учебную неделю. По мнению Геннадия Онищенко, подобные изменения скажутся на социальных сдвигах. Он указал, что вопрос сохранения здоровья и гармонизации тяжелой школьной программы представляет из себя сложную с медицинской и педагогической точки зрения тему, требующей предметного решения.

Полчаса не играют такой роли. Почему в 8.30 утра? Сегодня в Москве детей в школы сопровождают родители, а вот теперь представьте: в девять часов начинается день, значит, мама должна привести ребенка в школу и успеть на работу. Это тоже надо учитывать. Геннадий Онищенко, эксперт

Заместитель президента Российской академии образования также напомнил политикам о существовании второй смены в школах, начало которой, в случае реализации предложенной ЛДПР законодательной инициативы, также необходимо будет переносить на более позднее время.

Онищенко: геновариант коронавируса "Стратус" не вызовет пандемию.

Фото: Piter.tv