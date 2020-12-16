Онищенко: геновариант коронавируса "Стратус" не вызовет пандемию

Эпидемиолог раскрыл опасность новой мутации ковида для россиян.

Геновариант коронавирусной инфекции "Стратус" не вызовет новую пандемию ковида в стране несмотря на то, что обладает большей заразностью - контагиозностью. Соответствующее заявление российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования сделал в комментарии для журналистов новостного агентства "ТАСС". Специалист указал прессе, что в текущем столетии коронавирус трижды "заходил" на человеческую популяцию. В начале речь шла о SARS, затем - о MERS, а позже - о COVID-19. По официальным статистическим данным за время пандемии ковидом переболели более 778 миллионов человек, еще более семи миллионов людей скончались.

Пандемия закончилась, однако сам вирус остался циркулировать среди людей. "Стратус" - это мутация двух субштаммов COVID-19, который приобрел большую контагиозность... "Стратус" не вызовет пандемию. Но заболеваемость будет повышаться, как и заболеваемость гриппом. Геннадий Онищенко, эксперт

Эксперт добавил, что важно беречь здоровье и соблюдать меры профилактики. Это связано с тем, что пока у одних болезнь протекает легко, с небольшой температурой, то у других фиксируются тяжелые формы заболевания. В последнем случае часто речь идет о пациентах с ослабленной иммунной системой, пожилых, детях и тех, у которых по разным причинам организм не справляется с нагрузкой.

Онищенко назвал рекламу безалкогольного пива циничным обходом закона.

Фото: Telegram / ТАСС