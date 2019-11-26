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С 1 сентября младшеклассники Петербурга будут бесплатно питаться в школах
Сегодня, 11:04
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IRINA_CHALKINA

С 1 сентября младшеклассники Петербурга будут бесплатно питаться в школах

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В школах функционируют 719 сырьевых столовых и 89 распредбуфетов.

В четверг, 23 июля, стало известно о том, что с 1 сентября младшеклассники Петербурга будут бесплатно питаться в школах. Об этом сообщает Смольный.

Власти Петербурга заявили, что в школах Северной столицы уже подготовлена вся инфраструктура. Так, в учебных заведения[ функционируют 719 сырьевых столовых и 89 буфетов. Беслпатные обеды будут доступны для учеников младших классов. 

Напомним, что ранее родители петербургских школьников оплачивали 30% от стоимости школьных обедов. 

Ранее  мы сообщали о том, что туристы получат кэшбек за поездки в Петербург.

Фото:pixabay

Теги: бесплатные обеды спб, обеды в школах спб, школы спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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