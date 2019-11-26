В четверг, 23 июля, стало известно о том, что с 1 сентября младшеклассники Петербурга будут бесплатно питаться в школах. Об этом сообщает Смольный.
Власти Петербурга заявили, что в школах Северной столицы уже подготовлена вся инфраструктура. Так, в учебных заведения[ функционируют 719 сырьевых столовых и 89 буфетов. Беслпатные обеды будут доступны для учеников младших классов.
Напомним, что ранее родители петербургских школьников оплачивали 30% от стоимости школьных обедов.
Ранее мы сообщали о том, что туристы получат кэшбек за поездки в Петербург.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все