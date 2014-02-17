С 1 октября в Петербурге проведут вакцинацию от краснухи для детей и женщин

С 1 октября в регионе начнется дополнительная иммунизация для групп риска.

С 1 октября в Петербурге и Ленинградской области стартует кампания дополнительной вакцинации против краснухи. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

К прививочной кампании привлекут детей, не завершивших курс вакцинации по нацкалендарю, женщин репродуктивного возраста без подтвержденных данных о прививках, а также людей, контактировавших с заболевшими.

В ведомстве отметили, что несмотря на общее снижение заболеваемости благодаря регулярным прививкам, сохраняются группы населения без иммунитета, что повышает риск новых случаев. Среди причин специалисты выделяют пропуск второй дозы вакцины или отсутствие данных о прививках.

