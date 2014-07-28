Петербурженкам рассказали, какие прививки сделать при планировании беременности

Прививки являются наиболее эффективным способом защиты будущей мамы и малыша от серьезных инфекционных заболеваний.

Один из важнейших аспектов подготовки организма женщины к вынашиванию ребенка — своевременная вакцинация. Специалисты Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напоминают, что прививки являются наиболее эффективным способом защиты будущей мамы и малыша от серьезных инфекционных заболеваний.

Краснуха

Заболевание опасно своими серьезными последствиями для здоровья плода, вплоть до тяжелых врожденных дефектов, преждевременных родов и выкидышей. Женщинам, не переболевшим краснухой или не получившим две дозы вакцины, рекомендовано сделать прививку минимум за 3-6 месяцев до планируемого зачатия.

Корь и паротит (свинка)

Данные инфекции несут угрозу здоровью беременной женщины и ребенка, провоцируя серьезные осложнения. Необходимо вакцинироваться не позднее, чем за три месяца до начала попыток забеременеть. Существует специальная комбинированная вакцина КПК, защищающая от кори, краснухи и паротита одновременно.

Ветряная оспа

Тем женщинам, кто не сталкивался с ветрянкой в детском возрасте, рекомендуют профилактическое прививание. Инфекция опасна тяжелыми осложнениями для матери и плода. Вторую дозу вакцины ставят спустя определенный промежуток времени, а сама беременность возможна только спустя месяц после последнего укола.

Грипп

Прививаться желательно заранее, до начала эпидемиологического сезона гриппа. Важно подчеркнуть, что беременным женщинам врачи советуют проводить вакцинацию даже во время ожидания ребенка, предпочтительнее в II или III триместре.

Коклюш

Чтобы обеспечить ребенку максимальную иммунную защиту, будущим мамам целесообразно вакцинироваться заблаговременно, еще на стадии планирования беременности. Это позволяет передать малышу максимум защитных антител.

Гепатит B

Учитывая медицинские манипуляции, сопровождающие процесс беременности и родов, риск заражения гепатитом B возрастает. Этот вирус передается через кровь и другие биологические жидкости, поэтому врачи настоятельно рекомендуют завершить полный курс иммунизации (три прививки) до наступления беременности.

Фото: Pxhere