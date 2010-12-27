С 1 октября в Петербурге начнут отключать фонтаны

Уже завтра в Петербурге отключат фонтаны до следующей весны. . Плановое прекращение подачи воды начнется 1 октября. Об этом сообщил ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
Фонтаны на Московской площади отключат в 10:00, в 11:30 перестанут работать фонтаны и на площади Ленина.
В "Водоканале" отметили, что отключение воды — это лишь подготовительный этап к консервации фонтанов. После этого из трубопроводных систем будут сливать воду, демонтировать подсветку, герметизировать.
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Фото: Piter.tv
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