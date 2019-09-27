Взгляд PITER.TV: новое общественное пространство у Ивановского карьера

В Петербурге появилось новое общественное пространство за 214 млн рублей

В Невском районе на берегу Ивановского карьера открыли Ивановско-Щемиловский сад. Еще в прошлом году на этом месте было болото и огромные кучи мусора.

Идея создания общественного пространства на берегу карьера принадлежит активистам. Они опросили 15 000 жителей Невского района, чтобы узнать о предпочтениях граждан. Всего вывели 20 главных предложений. Среди них – детские площадки, тренажеры, велодорожки, обзорные площадки у воды и др.

7, 7 га территории благоустраивали 7 месяцев. Теперь здесь есть все для комфортного отдыха.

В саду высажено более 600 деревьев – липы, дубы, ивы, березы, ели и лиственницы, 5600 молодых кустарников. Все пожелания петербуржцев учтены и реализованы

В планах комитета по благоустройству - увеличить количество элементов для детей с ограниченными возможностями, в т.ч. организовать сенсорный сад для слабовидящих на берегу карьера.

Видео и фото - PITER.TV