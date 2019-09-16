С 1 октября в России изменятся правила ухода в отпуск

Каждый сотрудник получит право сдавать заявление об отпуске и на увольнение в электронном виде.

C 1 октября в силу вступят новые правила по уходу в отпуск. Изменения зафиксированы в ТК РФ.

С начала октября каждый сотрудник получит право сдавать заявление об отпуске и на увольнение в электронном виде. Если человек решил уводиться во время отпуска, то он может отправить электронное письмо и работодатель обязан его принять.

Изменения также коснутся выплат отпускных. Теперь выплаты обязаны поступить за три рабочих дня до отпуска. Если работнику экстренно пришлось уйти в отпуск, то средства должны поступить в течение трех дней.