  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:50
296
nastya960
Код вставки плеера

С 1 октября в России изменятся правила ухода в отпуск

0 0

Каждый сотрудник получит право сдавать заявление об отпуске и на увольнение в электронном виде.

C 1 октября в силу вступят новые правила по уходу в отпуск. Изменения зафиксированы в ТК РФ.

С начала октября каждый сотрудник получит право сдавать заявление об отпуске и на увольнение в электронном виде. Если человек решил уводиться во время отпуска, то он может отправить электронное письмо и работодатель обязан его принять.

Изменения также коснутся выплат отпускных. Теперь выплаты обязаны поступить за три рабочих дня до отпуска. Если работнику экстренно пришлось уйти в отпуск, то средства должны поступить в течение трех дней.

Ранее россияне поделились планами на осенний отдых.

Теги: отпуск, электронный документооборот
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии