Большинство респондентов отправятся на море, где температура воды превышает плюс 25 градусов.

Жители России поделились планами на осенний отдых. Большинство респондентов (38 %) заявили, что хотят провести отпуск на море, где температура воды превышает плюс 25 градусов. Об этом пишут РИА Новости.

В свою очередь 16 % россиян предпочитают отдыхать на курортах, где жаркий сезон подходит к концу. Еще 14 % опрошенных не против отправиться в экскурсионный тур по Европе.

Каждый четвертый респондент не готов уезжать далеко от дома даже в период отпуска. 9 % проголосовали за походы в лес и на рыбалку, еще 6 % - за дачный отдых.

Ранее мы писали, что Петербург вошел в топ-3 городов России с самыми красивыми женщинами.

Фото: pixabay.com