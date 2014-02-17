С 1 мая ленинградский зоопарк сменит режим работы

Теперь зоопарк будет работать с 10:00 до 20:00, кассы традиционно закрываются на час раньше.

Стало известно, что Ленинградский зоопарк переходит на летний режим работы – теперь он работает до 21:00. Об этом сообщили в группе зверинца в социальной сети "Вконтакте".

Теперь зоопарк будет работать с 10:00 до 20:00, кассы традиционно закрываются на час раньше. Круг катания будет работать с 11:00 до 18:00, с перерывом с 15:00 до 15:45. В течение этих 45 минут лошади смогут подкрепиться.

Ранее мы писали, что в Ленинградском зоопарке лемура назвали в честь древнегреческой богини юности. В семействе кошачьих лемуров 26 апреля 2021 года родилась очаровательная малышка. В зоопарке проходил конкурс на лучшее имя для детёныша.

Фото: Вконтакте / Леинградский зоопарк

