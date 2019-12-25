С 1 июня в Петербурге начнется второй этап транспортной реформы

На маршруты выйдут еще 693 новых автобусов.

В следующую среду, 1 июня, в Петербурге стартует второй этап транспортной реформы, охватывающий 94 маршрута. На улицах города появятся еще 693 дополнительных автобуса. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов на телеканале 78.

Градоначальник уточнил, что представленная на фестивале SpbTransport Fest современная техника общественного транспорта уже работает в городе. Кроме того, как подчеркнул Беглов, важно перевести транспорт на газомоторное топливо, поскольку оно практически вполовину дешевле и экологичнее.

Третий этап начнется 15 июля. Тогда на линию выйдут еще 1244 экологичных автобуса. Через семь лет планируется заменить автобусы на новые.

Губернатор согласился, что реформа дается непросто, но она необходима.

Между тем, в Ленобласти в этом году построят еще четыре газозаправочные станции.

Фото: Piter.tv