Речь идет как о "социальных", так и о "коммерческих" автобусах.

В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что с первого дня лета в Петербурге возобновляется движение 17 автобусных маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Речь идет как о "социальных", так и о "коммерческих" автобусах.

Например, из первой категории начнут курсировать №90, 138, 195 и 398. А среди "коммерческих" К-6, К-41, К-45, К-68, К-88, К-94, К-111, К-119, К-199, К-214, К-227, К-284 и К-405.

Ранее мы сообщали о том, что авиакомпания S7 отменила рейсы Петербург – Томск.

Фото:Piter.TV