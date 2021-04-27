С 1 июля в трех районах Петербурга ограничат движение

С 1 по 19 июля закроют проезд по 1-й Боровой улице (посёлок Солнечное) от Приморского шоссе до Петровской улицы из-за прокладки водопровода.

Дорожные ограничения вступают в силу в Петербурге 1 июля. Так, в Курортном, Приморском и Пушкинском районах изменят движение из-за ремонтных работ, передают в пресс-службе ГАТИ.

С 1 по 19 июля закроют проезд по 1-й Боровой улице (посёлок Солнечное) от Приморского шоссе до Петровской улицы из-за прокладки водопровода. С 30 июня по 5 июля в поселке Лисий Нос перекроют движение по Мариинскому проспекту от Центральной улицы до Балтийского проспекта из-за ремонта дорожного покрытия.

С 1 июля по 11 августа транспорт не сможет проехать по улице Высокая (посёлок Лисий Нос) от Сосновой улицы до Военной улицы из-за работ по строительству газопровода.

С 1 по 13 июля из-за работ по прокладке электрокабеля ограничат движение по Московскому шоссе (посёлок Шушары) от 1-го Бадаевского проезда до административной границы города.

Ранее мы писали, что съезд на развязке КАД с с проспектом Обуховской Обороны перекроют на месяц. Специалисты займутся заменой деформационных швов в период с 12 июля по 18 августа.

Фото: Piter.tv



