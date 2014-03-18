С 1 декабря в Петербурге список льготников для бесплатной парковки станет шире

В список вошли зарегистрированные в Северной столице герои РФ, Советского Союза, Социалистического Труда, Труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы.

Петербуржцам в городском комитете по транспорту напомнили о расширении списка льготников для бесплатной парковки с 1 декабря.

В список вошли зарегистрированные в Северной столице герои РФ, Советского Союза, Социалистического Труда, Труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы.

Ведомство продолжает совершенствовать действующий сегодня порядок выдачи парковочных разрешений. В частности, закреплено право собственника квартиры в жилом доме, расположенном в зоне платной стоянки, оформить два парковочных разрешения – на себя и в отношении двух физических лиц, которым квартира не принадлежит, но при этом они должны быть зарегистрированы в этой квартире.

Ранее мы рассказывали о расширении зоны платной парковки в Петербурге. Ее планируют ввести на Кирочной и Новгородской улицах, площади Восстания, части Суворовского проспекта, переулка Радищева, набережной канала Грибоедова, Обводного канала, Адмиралтейской и Воскресенской набережных.

Фото: Piter.TV