Размер максимальной прибавки составит 279 рублей.

В воскресенье, 12 июля, стало известно о том, что с 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии. Об этом заявили в Пенсионном фонде.

В Пенсионном фонде напомнили, что ежегодно пенсии увеличиваются на не более чем на три балла. Таким образом в этом году максимальная прибавка к выплатам составит 279 рублей.

Также перерасчет ждет получателей накопительной пенсии. Размер соответствующих выплат увеличится на 9,13 процента.

Ранее мы сообщали о том, что Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля.

Видео:kremlin.ru