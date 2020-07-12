  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:40
138
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

0 0

Размер максимальной прибавки составит 279 рублей.

В воскресенье, 12 июля, стало известно о том, что с 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии. Об этом заявили в Пенсионном фонде.

В Пенсионном фонде напомнили, что ежегодно пенсии увеличиваются на не более чем на три балла. Таким образом в этом году максимальная прибавка к выплатам составит 279 рублей.

Также перерасчет ждет получателей накопительной пенсии. Размер соответствующих выплат увеличится на 9,13 процента.

Ранее мы сообщали о том, что Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля.

Видео:kremlin.ru

Теги: новости россии, общество, пенсии
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии