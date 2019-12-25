Посещать музей дети смогут только в сопровождении взрослых, которые приобрели электронный билет на сайте Эрмитажа.

В понедельник, 27 июля, стало известно о том, что с 1 августа Эрмитаж бесплатно смогут посетить дети до 7 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного музея.

Гражданство маленьких посетителей значения не имеет. Отмечается, что бесплатно можно посетить 4 маршрута. Так, дети смогут пройтись по Главному музейному комплексу в сторону Иорданской лестницы и в сторону Церковной лестницы, по Главному Штабу и по Музею Императорского фарфорового завода.

Отмечается, что дети могут посещать музей исключительно в сопровождении взрослых.

Ранее мы сообщали о том, что открылось в Петербурге 27 июля.

Фото:Piter.TV