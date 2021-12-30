С 1 апреля запустят автобус №279 от "Старой деревни" до "Удельной"

Автобусы будут курсировать ежедневно с 5:30 до 0:30.

В Выборгском и Приморском районах новый автобусный маршрут №279 начнет работать с 1 апреля. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

Новый маршрут частично заменит закрывающуюся коммерческую маршрутку К-279. Автобусы будут проезжать возле четырех станций метро: "Старая Деревня", "Комендантский проспект", "Пионерская", "Удельная".

Автобусы будут курсировать ежедневно с 5:30 до 0:30. Вместимость автобусов составит 80 пассажиров. Время ожидания транспорта на остановке составит от 12 до 16 минут.

Ранее с 1 марта на Финляндском вокзале можно приобрести билет на автобусные рейсы до парка Монрепо.

Фото: Piter.tv

