С 1 апреля в России вырастут социальные пенсии

В 2021 году средний размер соцпенсии составлял 10 тыс. 183 рубля.

В России с апреля 2022 года вырастет размер социальных пенсий, в среднем до 11 тыс. рублей. Отметим, что такие пенсии в стране получают порядка 3 млн человек.

Так, в 2021 году социальные пенсии в России проиндексировали на 3,4%, они выросли в результате до 10 тыс. 183 рублей.

Так, в 2023 году социальные пенсии в России должны вырасти на 2,5%, а в 2024 году- на 9,9%.

Ранее мы писали, что в Минстрое заявили о возможном снижении стоимости жилья в России.

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