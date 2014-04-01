С 1 апреля Ленобласть начнет выдавать QR-коды на перемещение отходов

Разрешение в виде QR-кода должны получить все перевозчики отходов I-V классов опасности объемом более 5 кубических метров.

С 1 апреля на территории Ленобласти начинает работу система мониторинга перемещения отходов. Профильный комитет уже приступил к выдаче электронных разрешений на транспортировку мусора по территории региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Разрешение в виде QR-кода должны получить все перевозчики отходов I-V классов опасности объемом более 5 кубических метров. С помощью кодов можно контролировать перемещение мусора. Следить за получением QR-кодов будет комитет государственного экологического надзора.

Для получения разрешений перевозчик должен зарегистрироваться на сайте Мониторинга перемещения отходов. После этого на электронную почту будет направлено разрешение, содержащее индивидуальный QR-код. Разрешение выдается на 1 месяц по одному маршруту.

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Фото: Piter.tv