С 18 по 27 января "Лучи Победы" осветят небо над Московским проспектом

Во время блокады в Ленинграде действовала система светомаскировки, улицы города погрузились во тьму уже 17 ноября 1941 года.

С 18 по 27 января над Московском проспектом со стороны Пулковского шоссе в небе будут светить "Лучи Победы". Об этом рассказали в прес-службе Смольного.

Во время блокады в Ленинграде действовала система светомаскировки, улицы города погрузились во тьму уже 17 ноября 1941 года. Фонарные столбы служили единственным ориентиром: в метре от земли на них наносили светлую краску.

После трех с половиной лет темноты светы впервые включили в центре Ленинграда осенью 1944 года. Об опасности вражеского налета ночью сигнализировали лучи света. После окончания войны, уже в мирное время, лучи появились в небе над Москвой 24 июня 1945 года в 23:00.

В этом году лучи будут появляться над площадью Победы с наступлением темноты ежедневно с 18 по 27 января.

Ранее в Петербург приедут блокадники из зарубежных стран. Они будут в Петербурге с 26 по 29 января.

Фото: пресс-служба Смольного

