Такая мера позволит сократить интервалы движения и время ожидания на остановке.

В пятницу, 15 мая, стало известно о том, что в Петербурге с 18 мая возобновят работу 20 коммерческих маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

С 18 мая в Северной столице возобновят свою работа такие автобусы, как № К-476, К-202, К-137, К-86, К-169, К-67, К-103, К-17, К-403, К-4, К-90, К-163, К-239, К-293а, К- 539, К-193, К-76, К-201, К-373, К-131. Соответствующее решение принято для того, чтобы сократить интервалы движения и время ожидания на остановке.

Отмечается, что при необходимости в Петербурге выпустят 182 автобуса, 45 трамваев, 59 троллейбусов.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге ждут туристов из Турции и Кипра.

Фото:Piter.TV