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В Петербурге ждут туристов из Турции и Кипра
Сегодня, 18:19
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himif

В Петербурге ждут туристов из Турции и Кипра

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Самолет из Антальи приземлится в Пулково в 19.02.

Вечером 15 мая в Петербург вернут туристов из Турции. Как сообщили в пресс-службе Смольного, домой вернутся 78 петербуржцев и жителей ближайших к городу регионов.

Судя по данным онлайн-табло Пулково, самолет SU 2143 из Антальи приземлится в Петербурге в 19.02, рейс проводит "Аэрофлот". В аэропорту пассажиров по традиции встретят сотрудники полиции, Роспотребнадзора, медики, туристов осмотрят, возьмут у них необходимые анализы и отправят на двухнедельный карантин по домам или в пансионат. Развозку пассажиров организуют автобусы, сопровожденные экипажами ГИБДД.

По такой же схеме в ближайшее время в Северной столице встретят и рейс из Кипрской Ларнаки, самолет сядет в Пулково в 14.40  в субботу, 16 мая. С начала эпидемии домой через Петербург вернули порядка двух тысяч человек.

Также появились даты вывозных рейсов для петербуржцев из Ларнаки и Ташкента.

Фото: Piter.TV

Теги: пулково, туристы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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