В Петербурге ждут туристов из Турции и Кипра

Самолет из Антальи приземлится в Пулково в 19.02.

Вечером 15 мая в Петербург вернут туристов из Турции. Как сообщили в пресс-службе Смольного, домой вернутся 78 петербуржцев и жителей ближайших к городу регионов.

Судя по данным онлайн-табло Пулково, самолет SU 2143 из Антальи приземлится в Петербурге в 19.02, рейс проводит "Аэрофлот". В аэропорту пассажиров по традиции встретят сотрудники полиции, Роспотребнадзора, медики, туристов осмотрят, возьмут у них необходимые анализы и отправят на двухнедельный карантин по домам или в пансионат. Развозку пассажиров организуют автобусы, сопровожденные экипажами ГИБДД.

По такой же схеме в ближайшее время в Северной столице встретят и рейс из Кипрской Ларнаки, самолет сядет в Пулково в 14.40 в субботу, 16 мая. С начала эпидемии домой через Петербург вернули порядка двух тысяч человек.

Также появились даты вывозных рейсов для петербуржцев из Ларнаки и Ташкента.

Фото: Piter.TV