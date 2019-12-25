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Появились даты вывозных рейсов для петербуржцев из Ларнаки и Ташкента
Сегодня, 14:56
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IRINA_CHALKINA

Появились даты вывозных рейсов для петербуржцев из Ларнаки и Ташкента

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Первый самолёт с туристами вылетит 16 мая.

В пятницу, 15 мая, стало известно о том, Минкомсвязи объявил даты вывозных рейсов для петербуржцев из Ларнаки и Ташкента. Об этом сообщается в Telegram-канале "Коронавирус: рейсы в РФ".

Первый самолёт с туристами вылетит 16 мая в 10:00 по местному времени отправится из Ларнаки. А 19 мая в 8:35 по местному времени ожидается рейс из Ташкента.

Отмечается, что петербуржцев встретят в аэропорту сотрудники Роспотребнадзора, которые проверят состояние туристов. 

Ранее мы сообщали о том, что Беглов приехал в Ленэкспо после многочисленных жалоб петербуржцев на госпиталь.

Фото:pixabay

Теги: коронавирус спб, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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