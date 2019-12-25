Ранее пациенты с легкой формой COVID-19 жаловались на отсутствие лекарств, дневную духоту и ночной холод.

В пятницу, 15 мая, Беглов приехал в Ленэкспо после многочисленных жалоб петербуржцев на госпиталь. Об этом заявила муниципальный депутат Нэлли Вавилина на своей страничке в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что градоначальника сопровождает начальник временного госпиталя Максим Кабанов.

Напомним, что пациенты и их родственники жалуются на невыносимые условия, отсутствие какого-либо лечения, катастрофическую нехватку медицинского персонала, оборудования и лекарств.

Кроме того, большой скандал вызвал пост петербурженки, которая попросила градоначальника разобраться в ситуации с Ленэкспо, а тот добавил девушку в "чёрный список".

Ранее мы сообщали о том, что пациентка Ленэкспо рассказала Piter.TV об условиях содержания больных.

Фото:Пресс-служба Смольного