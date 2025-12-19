С 16 января пять автобусных маршрутов изменили схему движения в Выборгском районе

На Заречной улице в Петербурге открылась новая автобусная площадка.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга с 16 января начала постоянную работу новая отстойно-разворотная площадка для общественного транспорта на Заречной улице. Об этом сообщает пресс-служба городского Комитета по транспорту.

С вводом объекта в эксплуатацию была скорректирована схема движения ряда автобусных маршрутов. Маршруты номер 113, 139 и 148 продлены до новой конечной станции "Заречная улица". Для автобусов маршрутов 214А и 214Б на площадке организованы технологические стоянки с заездом нулевыми рейсами. Площадка обслуживает в общей сложности пять направлений общественного транспорта.

Также проведена реорганизация маршрутной сети. Маршруты номер 104 и 148 были объединены в один, получивший номер 148. Обновлённый маршрут начинается на площадке "Заречная улица" и следует до станции метро "Проспект Просвещения". Площадка построена по концепции "Идеальная конечная станция". Объект оснащён модульной диспетчерской, помещениями для отдыха водителей, медицинским пунктом, душевыми и санузлами.

По словам временно исполняющего обязанности председателя Комитета по транспорту Дмитрия Ваньчкова, создание таких объектов является приоритетной задачей для развития транспортной сети в новых районах. Работы ведутся в рамках городской программы развития "Десять приоритетов".

Ранее мы сообщили о том, что семьи участников СВО смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом Петербурга до конца 2026 года.

Фото: Piter.TV