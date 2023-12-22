С 16 по 18 мая в Петербурге пройдет "ТранспортФест"

Фестиваль откроется 16 мая XXVI Международным конкурсом профессионального мастерства водителей автобусов.

В Петербурге с 16 по 18 мая пройдет фестиваль "ТранспортФест". Международный транспортный праздник включает конкурс профессионального мастерства водителей автобусов, деловую программу, выставку инновационного транспорта и оборудования, парад и выставку ретротранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе "Пассажиравтотранса".

Фестиваль откроется 16 мая XXVI Международным конкурсом профессионального мастерства водителей автобусов. Водители городских автобусов сдадут зачет. За победу будут бороться виртуозы руля из Петербурга и других городов России. Кроме того, 17 и 18 мая на Манежной площади и Кленовой улице развернется выставка инновационного транспорта и оборудования. Горожане увидят современный городской пассажирский транспорт, специальную технику, легковые автомобили, средства индивидуальной мобильности и другую технику.

В Северной столице 16 и 17 мая проведут пленарное заседание и круглые столы на актуальные темы развития транспортной отрасли. 18 мая кульминацией фестиваля станет IX Петербургский парад ретротранспорта, на котором представят раритетные автобусы, троллейбусы, грузовые и легковые автомобили. Парад пройдет на Инженерной улице. Также 18 мая состоится гала-концерт, на котором выступят Игорь Корнелюк, Василий Лызин, Василий Герелло и другие артисты.

Программа проходит в Петербурге уже в пятый раз. Как отметили организаторы, фестиваль входит в программу празднования Дня основания Северной столицы.

Ранее мы писали, что с 8 по 14 апреля в Петербурге пройдет "Неделя чистоты".

Видео: Telegram / Пассажиравтотранс