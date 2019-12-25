С 16 ноября стартует антикоронавирусная акция "Питер носит маски"

Жителям города расскажут, как важно соблюдать дистанцию, носить маски и перчатки.

В понедельник, 16 ноября, в Петербурге стартует антикоронавирусная акция "Питер носит маски". Об этом сообщила пресс-служба Комитета по образованию.

Участниками акции станут городские образовательные организации. На своих официальных сайтах и на страницах в социальных сетях они расскажут горожанам о том, как важно соблюдать дистанцию, носить маски и перчатки.

"Сегодня как никогда важно объединиться ради общей цели – как можно скорее восстановить привычный образ жизни", - отметили в Комитете, призвав петербуржцев поддержать акцию.

Чтобы принять участие в акции, в социальных сетях необходимо публиковать посты с хештегом #ПитерНоситМаски. Кроме того, можно добавлять к публикациям общероссийский хештег #мывместе и городской #Петербургпротивкоронавируса.

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Фото: pixabay.com