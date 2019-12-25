Дмитрий Хрусталев рассказал о своем состоянии после госпитализации

Шоумен раскрыл диагноз, который поставили ему врачи.

Актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев в своем Instagram-аккаунте рассказал о своем самочувствии после сообщений СМИ, которые рассказали о том, что он попал в больницу, Публикация появилась в воскресенье, 15 ноября.

Ведущий телешоу "Вечерний Ургант" поблагодарил родных, близких, друзей, коллег и зрителей за то, что беспокоились за него после информации об ухудшении его здоровья. Он рассказал, что хорошо чувствует себя хорошо, врачи согласились отпустить его домой.

Хрусталев рассказал, что случилось с ним на самом деле. Все произошло в такси, по дороге из Петербурга в Репино – телеведущему стало плохо, он потерял сознание. Проснулся Дмитрий уже в больнице, куда привез его водитель. Врачи привели Хрусталева в сознание, за что им очень благодарен, отметил он.

Предварительный диагноз – "лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления". Конечно, и мне, и врачам предстоит более подробно выяснить причины этого неприятного инцидента – написал Хрусталев.

Первые сообщения о госпитализации шоумена поступили вечером в субботу, 14 ноября. Актер и телеведущий оказался госпитализирован в Курортном районе Петербурга – его доставили в реанимацию больницы № 40 в Сестрорецке.

Фото: Instagram / @dmitry_khrustalev