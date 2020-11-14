Дмитрий Хрусталев попал в больницу

Уточняется диагноз телеведущего.

Актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев оказался госпитализирован в Курортном районе Петербурга. Об этом 14 ноября рассказал портал 78.ru. Информацию о госпитализации ТАСС подтвердил коллега Хрусталева – телеведущий Иван Ургант.

Отмечается, что Дмитрия Хрусталева доставили в реанимацию больницы № 40 в Сестрорецке. Диагноз телеведущего в настоящий момент уточняется.

Ранее мы сообщали о том, что футболист "Зенита" Артём Дзюба сумел отвлечь россиян от непростого года и новостей про коронавирус. Об этом на своем вечернем шоу заявил телеведущий Иван Ургант.

Фото: Instagram / @dmitry_khrustalev